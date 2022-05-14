美國將提速加息 港按息如何走？（下）

上期回顧對上一次美息上升周期之港息變化作參考，並按照市場預期美國於5月及6月各加息半厘估算港息走向。而美國亦剛於5月議息會議公布加息半厘，同時公布6月起縮減資產負債表計劃（“縮表”），符合市場預期，首階段由6月起每月縮表475億美元，9月起增至每月縮表950億美元。雖然美國聯儲局視打擊高通脹為首要任務，但以當地嚴重高通脹率8.5%及近9萬億美元的資產負債規模來說，加息及縮表步伐實屬溫和。

6月後按息邁向2%水平

由於本港採聯繫滙率制度，港息將跟隨美息上升，預料港元拆息未來將會逐步上升，但現時在加息初期基於銀行體系結餘仍然高達3,375億元高度充裕水平，拆息升幅不會即時跟足美息，但由於是次美國加息步伐較快及力度較大，港美息差將加快拉闊，加上今次美國明顯較早於加息周期同步開展縮表，或將令本港銀行體系結餘較之前加快收縮，預期下半年港元拆息跟隨美息上升步伐將加快。

現時港元1個月拆息接近0.2%，低於美息約0.65厘，若美國如期於6月份再加息0.5厘，港美息差將進一步明顯拉闊，買美元沽港元套息交易料增加，或引發港滙觸及7.85弱方兌換保證，屆時資金流出令銀行體系結餘收縮，港元拆息便會加快跟隨上升。

而是次5月份美息上升半厘後，預期1個月港元拆息或會逐步輕微上升至近0.4%，屆時本港以H按為主導之按息將升至約1.7%，由於市場普遍預期美國將於6月份再加息0.5厘，其後本港按息有機會邁向接近2%水平，對比現時按息1.5%，加幅約半厘，每$100萬按揭額計（30年期），每月供款增加約7%，金額$245。暫時本港銀行體系結餘對比上一次加息周期更為充裕，在加息期初時港元拆息上升速度可能較慢。

下半年港P有機會上調

現時本港H按為主流之按息約為1.5%，而H按普遍設有以P按為基準之封頂息率（現為2.5%），換句話說，即使拆息上升，最優惠利率（P）上升前按息仍會低於封頂息率即2.5%。由於下半年美國已預期有機會再於7月份加息0.5厘，如是者屆時聯邦基金利率已達1.75%至2%，年內餘下議息會議視乎經濟數字及通脹走勢才落實加息幅度，年底美國聯邦基金利率很大機會達致2厘幾水平，不排除下半年港P有機會上升，但估計本港按息即使上升年底仍較大機會低於3%水平。

雖然現時H按實際按息約1.5厘，但銀行計算入息要求是以息率較高之H按封頂息率（現為2.5厘）計算，換句話說，供樓人士早已有按息1厘作緩衝；而壓力測試則以2.5厘假設加3厘即5.5厘計算，可見現時供樓人士的供款防守力很高。即使拆息將會上升，但若然封頂息率未有上升，按揭申請人的供款入息要求以及借貸能力（按現時入息可借的按揭額）其實未變。

參看長達30年歷史按息，今年按息若升至2厘幾仍屬低水平；不過，由於金融海嘯至今14年來本港長期處於低息環境，十多年來平均按息僅1.8%，故供樓人士及置業人士需有心理準備按息將由「超低水平」逐步回升至「低水平」，供樓金額將會有所增加。在香港，對於置業人士來說，首期困難大於供樓擔子，政府於2月23日放寬按保樓價上限推出「財爺PLAN」後，正有助降低首期負擔，相信今年供樓利息上升對樓市實質影響不大。

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▲ 筆者提醒供樓人士及置業人士需有心理準備按息逐步回升，供樓金額將會增加。