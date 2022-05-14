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倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起

置業家居 2022/05/14

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英國倫敦1區位處倫敦心臟地帶，配套完善，向來吸引實力買家入市。是次為大家介紹坐落該區的Prince of Wales Drive，鄰近雙鐵路站及水上巴士碼頭，發展商現將其中兩期在本港推售，並於本周末進

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欄名 : 海外置業

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