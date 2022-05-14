2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉

橫掃德國及歐洲多個設計大獎的垂直綠化與自動灌溉花盆CitySens，同時提供水泵、土壤及營養素等，給各位繁忙的都市人，輕鬆培植小型花園。客人還可隨個人喜好，選擇多種耐寒的室內植物（如紅掌、蘭花、秋海棠

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