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3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根

置業家居 2022/05/14

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植物長大了，換盆是必經階段。舊式花盆因長時間受壓，令植物的根部與泥土及花盆堅實地纏繞在一起。每次換盆時，也難免傷及根部，令植物需時復元。由Kin Limited自家研發的花盆系列，以100%可回收PP

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欄名 : 家居頭條

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