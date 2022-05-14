3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根

植物長大了，換盆是必經階段。舊式花盆因長時間受壓，令植物的根部與泥土及花盆堅實地纏繞在一起。每次換盆時，也難免傷及根部，令植物需時復元。由Kin Limited自家研發的花盆系列，以100%可回收PP

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