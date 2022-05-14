3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 植物長大了，換盆是必經階段。舊式花盆因長時間受壓，令植物的根部與泥土及花盆堅實地纏繞在一起。每次換盆時，也難免傷及根部，令植物需時復元。由Kin Limited自家研發的花盆系列，以100%可回收PP ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 你可能感興趣 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 01:00 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 01:00 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 01:00 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 最新專欄文章 更多 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 智能家電新品 提升生活品質 2022/04/30 智能家電新品 提升生活品質 智能家居 大自然 家居 葡萄酒 英鎊