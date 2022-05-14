4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 由美國設計師Chris Ference研發的鋁製花盆，是一個可持續發展的垂直生態系統。暫未正式量產的特色花盆賣相一流之餘，花盆底結構亦有別於傳統。底部的齒狀結構呈U形，令大小尺寸不同的花盆（包括黑色、 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 你可能感興趣 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 01:00 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 01:00 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 01:00 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 最新專欄文章 更多 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 智能家電新品 提升生活品質 2022/04/30 智能家電新品 提升生活品質 智能家居 大自然 家居 葡萄酒 可持續發展