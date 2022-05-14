4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統

由美國設計師Chris Ference研發的鋁製花盆，是一個可持續發展的垂直生態系統。暫未正式量產的特色花盆賣相一流之餘，花盆底結構亦有別於傳統。底部的齒狀結構呈U形，令大小尺寸不同的花盆（包括黑色、

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