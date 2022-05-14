德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【編輯之選】榮獲2022年德國German Design Award及2020年德國Red Dot Award的Flower Pot，由德國酒莊Langguth Erben生產，並由德國廣告公司 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 你可能感興趣 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 01:00 智能綠化新品 家居融入大自然 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 01:00 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 01:00 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 最新專欄文章 更多 智能綠化新品 家居融入大自然 今日 智能綠化新品 家居融入大自然 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 智能家電新品 提升生活品質 2022/04/30 智能家電新品 提升生活品質 智能家居 大自然 家居 葡萄酒 可持續發展 歐元