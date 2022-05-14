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德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子

置業家居 2022/05/14

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【編輯之選】榮獲2022年德國German Design Award及2020年德國Red Dot Award的Flower Pot，由德國酒莊Langguth Erben生產，並由德國廣告公司

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