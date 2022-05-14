智能綠化新品 家居融入大自然 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 初夏花開，為生活添色彩！綠化與智能家居向來風馬牛不相及，來自英國的Briiv空氣淨化裝置，正好改寫定律；它可Wifi連接，亦可於1小時內淨化387呎空間。此外，來自西班牙的CitySens垂直栽種花盆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 你可能感興趣 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 01:00 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 01:00 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 01:00 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 最新專欄文章 更多 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 今日 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 今日 4.美國Elevated Planter 鋁製扣件式花盆 垂直生態系統 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 今日 3.英國Clever Pots 回收PP塑料製成 植物換盆不傷根 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 今日 2.西班牙CitySens 垂直栽種花盆 可施肥兼自動灌溉 智能家電新品 提升生活品質 2022/04/30 智能家電新品 提升生活品質 智能家居 大自然 家居 葡萄酒 英鎊