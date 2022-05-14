智能綠化新品 家居融入大自然

初夏花開，為生活添色彩！綠化與智能家居向來風馬牛不相及，來自英國的Briiv空氣淨化裝置，正好改寫定律；它可Wifi連接，亦可於1小時內淨化387呎空間。此外，來自西班牙的CitySens垂直栽種花盆

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