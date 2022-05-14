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「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒

置業家居 2022/05/14

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【同場加映】早於2016年已面世的AXOR One，涵蓋多達31款衞浴潔具，當中包括多款水龍頭，至今仍有新成員加入，例如上文介紹的新色系。今年由AXOR舉辦的設計比賽「AXOR Compact

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欄名 : 新材有道

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