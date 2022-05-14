AXOR One新色系 瞬間好心情 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 彩色設計為生活帶來好心情！剛發布的AXOR One全新色系水龍頭，由倫敦著名設計組合Barber Osgerby加持，將可經由品牌旗下的AXOR Signature特別訂製。品牌於月初舉行的「AXOR ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 相關文章 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 今日 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 你可能感興趣 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 今日 01:00 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 最新專欄文章 更多 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 今日 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 今日 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 2022/04/15 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 比利時雲母牆紙 珍貴如寶石 2022/04/15 比利時雲母牆紙 珍貴如寶石 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 2022/04/02 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 建材 消費資訊 德國 設計師 英國 頒獎禮