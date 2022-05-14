全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 置業家居 2022/05/14 分享： 分享： 【專家「講」場】早前，詹Sir（詹濟南）與香港專業驗樓學會團隊，獲邀遠赴加拿大進行屋苑評級。他更順道參觀多倫多萬錦市（Markham）多個屋苑及特色家居，其中包括1座近8,000呎的花園別墅、2間約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 AXOR One新色系 瞬間好心情 今日 AXOR One新色系 瞬間好心情 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 今日 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 2022/04/15 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 比利時雲母牆紙 珍貴如寶石 2022/04/15 比利時雲母牆紙 珍貴如寶石 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 2022/04/02 Karol玻璃臉盆 意大利工藝之巔 建材 消費資訊 德國 設計師 英國 頒獎禮 加拿大 詹濟南