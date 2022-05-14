全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播

【專家「講」場】早前，詹Sir（詹濟南）與香港專業驗樓學會團隊，獲邀遠赴加拿大進行屋苑評級。他更順道參觀多倫多萬錦市（Markham）多個屋苑及特色家居，其中包括1座近8,000呎的花園別墅、2間約

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