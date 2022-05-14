挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 副刊版 2022/05/14 分享： 分享： 嚴峻疫情終於緩和，雨過天青，出走戶外呼吸新鮮空氣，對身體及心靈也健康得多。位於馬灣的香港挪亞方舟，最近推出《森動》綠悠遊活動，舉行全新農莊導賞團、森活市集及DIY工作坊，推廣綠色生活，讓大人及小朋友都 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 2022/05/07 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 2022/05/07 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 2022/04/30 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 2022/04/29 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 2022/04/23 豐樂圍最後倒數 魚塘邊境散策路綫 主題樂園 挪亞方舟 Local Tour 市集 農場 工作坊 綠色生活 天氣