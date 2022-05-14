挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊

嚴峻疫情終於緩和，雨過天青，出走戶外呼吸新鮮空氣，對身體及心靈也健康得多。位於馬灣的香港挪亞方舟，最近推出《森動》綠悠遊活動，舉行全新農莊導賞團、森活市集及DIY工作坊，推廣綠色生活，讓大人及小朋友都

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