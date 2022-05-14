香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 副刊版 2022/05/14 分享： 分享： 香港維港凱悅尚萃酒店重啟「港遊世界」系列，再次推出「We Miss Thailand」住宿計劃，準備以五感刺激將住客帶到泰國。住宿計劃房價由$1,210起，包括入住海景客房、享受泰國主題自助餐和參與一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 2022/04/23 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 2022/03/29 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 2022/03/26 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 2022/03/05 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 2022/03/01 KKday酒店淨房獨家優惠 精選房價低至每晚$409 酒店 Staycation