香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation

香港維港凱悅尚萃酒店重啟「港遊世界」系列，再次推出「We Miss Thailand」住宿計劃，準備以五感刺激將住客帶到泰國。住宿計劃房價由$1,210起，包括入住海景客房、享受泰國主題自助餐和參與一

...