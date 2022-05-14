  • 24°C
香港時間 : 2022514日 (六) 02:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食

副刊版 2022/05/14

分享：

分享：

千両於上月推出經悉心設計的全新主餐目，加入多款新品，更同時推出期間限定的日本伊勢海老餐目，為食客帶來多重初夏滋味及耳目一新的餐飲體驗。

主餐目方面，今季在人氣職人壽司系列中，就新加入了炙燒紋甲墨魚配海膽

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃
2022/05/13
嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃
La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈
2022/05/11
La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈
鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗
2022/05/10
鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗
母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea
2022/05/07
母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea
莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜
2022/05/06
莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜
設計 餐廳 餐飲 菜式 甜品 海鮮 雪糕

上一篇文章

灣仔綠屋全新日式摩登餐館 歎明治風和洋美食兼喫茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？