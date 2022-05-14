千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食

千両於上月推出經悉心設計的全新主餐目，加入多款新品，更同時推出期間限定的日本伊勢海老餐目，為食客帶來多重初夏滋味及耳目一新的餐飲體驗。

主餐目方面，今季在人氣職人壽司系列中，就新加入了炙燒紋甲墨魚配海膽

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