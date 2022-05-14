千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 副刊版 2022/05/14 分享： 分享： 千両於上月推出經悉心設計的全新主餐目，加入多款新品，更同時推出期間限定的日本伊勢海老餐目，為食客帶來多重初夏滋味及耳目一新的餐飲體驗。 主餐目方面，今季在人氣職人壽司系列中，就新加入了炙燒紋甲墨魚配海膽 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 2022/05/13 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 2022/05/11 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 2022/05/10 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 2022/05/07 母親節品嘗Fortnum & Mason 英式優雅High Tea 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 2022/05/06 莆田哆頭蟶節開鑼 $199任選兩道菜 設計 餐廳 餐飲 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮 蝦 雪糕