人性化抗疫 讓社會休養生息

本港新冠疫情已趨穩定，個多月以來確診數字下降至3位數；雖然個案數字回落，但離清零目標仍然甚遠。綜合各方專家分析，現時新冠疫苗接種率已達91.5%，雖然小童及長者接種率仍有落後，但隨着疫苗通行證廣泛使用，接種一劑或以上新冠疫苗的市民已陸續增加。

高感染高接種 杜絕幾何式傳播

另一方面，第5波疫情牽連甚廣，不消兩個多月時間，全港已有百多萬確診個案，加上在疫情高峰時期，部分患者出現症狀卻未有接受檢測，亦有不少市民無參與快速檢測，令政府缺乏整體數據，不少學者認為，全港已有高達6成人口受感染；6成人口感染加上85.6%兩劑或以上疫苗接種率，令Omicron變種病毒比以往較難傳播。

縱觀近日開始放寬的社交距離措施，加上接連數個周末節日長假，確診人數仍然呈緩緩下降走勢，反映最有效杜絕疫情傳播的，未必是社交距離措施，反而是高感染及接種率令病毒不能再幾何式傳播。

不過，最近元朗火鍋店所引發的小型爆發顯示，如在公共地方不採取足夠社交距離以及佩戴口罩，病毒仍然有機會透過飛沫及近距離空氣傳播，市民不能掉以輕心。

現時教育局為中小學及幼兒園所訂的防疫指引，似乎相當奏效，開學接近兩星期，並沒有出現初期評估的爆發，相信是強制要求學生進行自我快速測試，減低病毒傳播風險；把市民進行快速檢測的責任，與上學丶工作、參與大型活動等掛鈎，將有助主動找出感染個案。

現時呈報感染個案的快速測試平台，確實較以往以核酸檢測為準的測試方便，政府亦未有強制所有快速測試陽性患者接受核酸測試，以及到隔離營檢疫，只是鼓勵市民懷疑感染時進行快速檢測，自願上傳結果，以獲得檢疫令申請病假；但部分患者仍有機會為逃避檢疫令而故意不上報，變相令這些個案繼續在社區播毒。

爭取通關配額 恢復與內地往來

從各種部署來看，現時政府已讓社會逐漸恢復經濟活動，休養生息，可說是較人性化的決定。

特區政府應主動向內地表述本港通關的訴求，通過24小時內提供的陰性核酸檢測，以及每日快速檢測，以換取縮短強制檢疫日數和放寬通關配額，好讓兩地往來盡快回復正常。

最近台灣成為繼香港及上海後出現疫情爆發的亞洲地方，每日新增確診個案高達數萬宗，雖然台灣以往與香港及內地一樣，有着嚴謹的邊境管制和清零政策，但面對傳播力強的Omicron變種病毒，整體人口缺乏足夠自然免疫，加上疫苗接種率落後，恐怕會出現香港早前第5波肆虐時的慘況。

所謂前車可鑑，台灣應盡快完善疫苗供應，以及鼓勵高危人士盡快完成接種，並納入快速測試作為檢測標準，盡快調動醫護人手應付重災區城市，減少民眾跨區活動及行程，嚴格採取小區及大區防疫和圍封強檢策略。

政府亦應動員地區行政力量，為民眾提供足夠的家居檢疫應急物品和藥物，以及提供適時疫情資訊。（文章只代表個人立場）

▲ 不少學者認為，全港已有高達6成人口受感染，加上逾9成接種率，有效杜絕病毒傳播。（資料圖片）