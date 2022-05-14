3大法寶 推動文化創意產業發展

立法會近日討論一項議員議案，主旨是促請特區政府善用香港作為中西文化薈萃的獨特優勢，制定未來5年文化藝術政策措施及發展藍圖，以進一步提升香港市民對中華文化的認識，以及提升香港的文化魅力。對此，我和經民聯同事都是支持的。

香港要發展文化創意產業，確實有得天獨厚的條件。我們有一國兩制的獨特優勢，國家的「十四五規劃」明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心；特區政府近年對文化藝術也日漸重視，並醞釀在下屆政府成立「文化體育及旅遊局」。

此外，世界級的西九文化區設施將陸續落成，當中包括去年啟用的亞洲首家全球性當代視覺文化博物館M+，以及今年年中將開幕的香港故宮文化博物館。

邀專家翹楚 助制定發展藍圖

香港要推動文化創意產業發展，我認為主要靠「3大法寶」。首先，必須健全架構，增撥資源，除了特區政府擬議成立的「文化體育及旅遊局」，也應設立「文化創意產業委員會」，邀請資深專家和業內翹楚參加，集思廣益，協助制定長遠文化創意產業政策措施及發展藍圖。

當局也應撥款設立「文化創意產業基金」，確保有穩定資源促進本港文化創意生態的培育，提升文化藝術設施的軟硬件配套，加強文化創意的教育及人才培訓，推動業界可持續發展。

此外，當局應配合當代創新科技和「互聯網+」的數碼化趨勢，推動藝術與科技的融合，促進文化創意產業升級，預計2023年啟用的東九龍文化中心，將成為藝術和科技結合的試點。

探索「互聯網+」 促產業升級

事實上，自新冠疫情爆發以來，各種雲演出、雲展覽方興未艾，眾多機構紛紛開始探索「互聯網+」的全新觀演模式，預示了廣闊的發展前景。

同樣重要的是，政府與文化創意產業界積極協作，推動跨行業和跨區域的合作，一方面應推動文化與旅遊結合，完善具有本地文化特色的旅遊配套設施，另一方面應加強與內地和海外的合作及交流，特別是配合粵港澳大灣區建設，加強本港電影、電視、音樂、時裝設計等文化成果的推廣和營銷，協助香港的文化品牌走進內地及國際市場；同時，爭取合辦更多文化藝術盛事，例如亞洲演藝博覽會等，讓香港持續成為國際文化活力之都及交流中心。

第6屆行政長官選舉已於日前圓滿結束，候任行政長官李家超高票當選，其競選政綱強調發揮香港自由開放、聯通世界的優勢，以鞏固國際一流大都會的地位，而他對於文化政策也有不少着墨，表示會從政府架構、資源調撥以及協調文化、旅遊和體育發展等層面，致力塑造文化之都，推動創意經濟。

我相信，通過社會各界的共同努力，香港將會發展成為中外文化藝術交流中心和國際盛事之都，為新一代發揮創意和潛能，提供更多機遇！