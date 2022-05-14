小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 國際版 2022/05/14 分享： 分享： 菲律賓總統大選塵埃落定，已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝選。小馬可斯於競選期間，不斷喚起民眾對他父親的回憶，令人好奇為 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 2022/05/07 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 2022/05/06 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 2022/04/30 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 菲律賓 總統大選 政治 人權