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小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？

國際版 2022/05/14

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菲律賓總統大選塵埃落定，已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝選。小馬可斯於競選期間，不斷喚起民眾對他父親的回憶，令人好奇為

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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