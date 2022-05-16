單看數字，其實上海的感染數字已大幅下跌，可是管控手段並無減弱。早幾日，有所謂「連坐」式進艙，即是同幢大樓，如果有一例陽性，那全座大樓，所有住戶，無論是否陽性，都要一同被拉去隔離！

當然，據問到的實情，不是每個區都那樣嚴，但的確是有朋友的大樓是發生這情況了，所以人們的擔心是有理據的。而且真的比以前會更驚，因為這影響層面太廣了，不是自己關在家就安全。

事實上，上海至今封鎖已近兩個月，市民的恐懼已有了三次變化。最初是怕沒足夠糧食及藥物，第二階段是怕被破門而入被拉走和被硬隔離（即鎖住小區的門閘）。現在，是怕隨時因「連坐」就被拉去方艙，兼伴隨而來的全屋「消殺」。值得留意是，基本上大家怕的都不是病毒本身。

消殺是指大隊人馬闖進屋幫你消毒，但那些消毒液，好像花灑一樣，噴到每角落都有。一般消殺完之後，整個地是水浸一樣。如果有甚麼貴重的衣物或不能防液的物品，肯定報廢。

民間智慧是，這情況得起碼延至六月。所以之前是外國人或港台人士紛紛離開，現在是不少內地朋友都走了，尤其是老家不在上海的外地在上海發展人士，寧願去其他城市，酒店隔離七天就自由。

但現在要離開上海極難。火車票飛機票要搶，去到車站機場若上不到交通工具（多種原因，如路上多關卡趕不上、核酸有問題、班次取消等），情況就夠慘了，因為你亦回不去上海原本居住的家，只能夜宿機場或車站，等到有班次可走。

其他辦法開始流行，是直接包有通行證的私家車跨省，朋友實例是，去東北城市，一趟車二萬二千元人民幣，去長沙也要一萬八千元。