  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (一) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Omega-3有降血脂消炎功效

副刊版 2022/05/16

分享：

分享：

「Yanbie，我可以吃魚油丸嗎？」與減肥戰友Fiona會面時，她劈頭便問。面對有關營養補充品的問題，我會先了解客人進食補充品的原因，才作出建議。Fiona表示，由於腳痛問題，朋友建議她嘗試吃魚油丸。

翻查Fiona的病歷記錄，她的確提及自己有關節炎及高血脂的問題。我徐徐回應：「魚油丸含豐富奧米加三脂肪酸（omega-3），而Omega-3具有抗炎和減低血液中三酸甘油脂含量等功效，的確適合你身體的情況，但我建議由新鮮食物中取得營養素更佳！」

Fiona愣了一會，問：「即是我應該吃些甚麼呢？」

其實，不少深海魚都含豐富Omega-3，如三文魚、鯖魚、沙甸魚、海鱸魚和黃花魚。一般而言，每星期進食兩至三餐含豐富Omega-3魚類，就可攝取足夠的Omega-3營養素。

Fiona再問：「但我怕魚腥味，就連薑葱蒸，我都會淋上大量油辟腥，而現在減重期間又需要控制油份……」

「不妨考慮一下味噌鯖魚吧！先將鯖魚柳切件煎香，在小碗中把半湯匙味噌、一茶匙豉油、半茶匙糖和適量水拌勻，再將醬汁淋到鯖魚上，蓋上鑊蓋煮十分鐘即成。」我滔滔不絕地說道。

以Fiona的性格，如只建議她一個食譜，她便會一星期五天都煮同一樣的菜式，因此，我再給她建議：「檸檬香草焗三文魚柳，亦是一個不錯的選擇呢！先將三文魚柳解凍，放在錫紙上，加入迷迭香、百里香、牛至、半茶匙鹽和適量黑胡椒，再放上檸檬片辟腥。放入已預熱二百度焗爐焗十五分鐘，即成。」

同樣有以上問題的戰友們，不妨試試吧！

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

榴槤又到
2022/05/10
榴槤又到
電飯煲炊飯
2022/05/09
電飯煲炊飯
粟米紅菜頭雜菜湯去水腫
2022/05/03
粟米紅菜頭雜菜湯去水腫
豆卜致肥
2022/04/26
豆卜致肥
低脂上海菜選擇
2022/04/25
低脂上海菜選擇
食譜 減肥 脂肪 高血脂

上一篇文章

哎吔契爺

下一篇文章

拉耳朵紓緩肩頸背痛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？