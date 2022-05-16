公關這專業，需要不斷有寫作output（出產）。這種output，極考功力，若一句/段小小的文字面世，也要費勁地解釋，那就是失敗。公關寫作是創作，亦是傳播，故以下三點必須謹記：

一、創作講求的，是背後想法，故文字不能只求文法正確，必須包含意念（idea）及意思（meaning）。

二、面向公眾，就是一個大眾傳播的場景，傳遞的信息必須一步到位（因普羅大眾沒有耐性和責任接收一堆辭不達意、扭扭擰擰或累贅的文字）。

三、表達風格非常重要，當中包含作風、格調、個性，廣告或公關若行文毫無風格，那替客戶所撰的稿會流於平庸，公眾看着這個品牌或人物，也只看到一個「庸」字。風格要從「慢慢浸」中培養，惟修練的第一步，George Orwell於一九四六年出版的《Politics and the English Language》中，談到寫作心得的第一點，很有幫助：「Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print」（勿抄襲一般印刷品，如報紙、書本、刊物常見的隱喻、明喻或其他修辭）。那是對公關從業員一記當頭棒喝。那些「共創新天地」、「攜手邁向前」、「XX Get Set Go」等諸如此類，已翻用幾十年，公眾已看到麻木。

爆疫以來，很多品牌都想表達團結、齊心、你我不分的概念，當中也有出色的作品，例如Nike：「If sport has taught us anything, it's that we always comeback stronger together」（運動讓我們相信，一起逆轉，會更強大）。一句「Stronger together」的標語，也有很多場景適用，不累贅、不矯情，言簡意賅。