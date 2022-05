公關這專業,需要不斷有寫作output(出產)。這種output,極考功力,若一句/段小小的文字面世,也要費勁地解釋,那就是失敗。公關寫作是創作,亦是傳播,故以下三點必須謹記:

一、創作講求的,是背後想法,故文字不能只求文法正確,必須包含意念(idea)及意思(meaning)。

二、面向公眾,就是一個大眾傳播的場景,傳遞的信息必須一步到位(因普羅大眾沒有耐性和責任接收一堆辭不達意、扭扭擰擰或累贅的文字)。

三、表達風格非常重要,當中包含作風、格調、個性,廣告或公關若行文毫無風格,那替客戶所撰的稿會流於平庸,公眾看着這個品牌或人物,也只看到一個「庸」字。風格要從「慢慢浸」中培養,惟修練的第一步,George Orwell於一九四六年出版的《Politics and the English Language》中,談到寫作心得的第一點,很有幫助:「Never use a metaphor, simile, or other figure of speech which you are used to seeing in print」(勿抄襲一般印刷品,如報紙、書本、刊物常見的隱喻、明喻或其他修辭)。那是對公關從業員一記當頭棒喝。那些「共創新天地」、「攜手邁向前」、「XX Get Set Go」等諸如此類,已翻用幾十年,公眾已看到麻木。

爆疫以來,很多品牌都想表達團結、齊心、你我不分的概念,當中也有出色的作品,例如Nike:「If sport has taught us anything, it's that we always comeback stronger together」(運動讓我們相信,一起逆轉,會更強大)。一句「Stronger together」的標語,也有很多場景適用,不累贅、不矯情,言簡意賅。