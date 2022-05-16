萬豪金殿全新點心 創意十足 副刊版 2022/05/16 分享： 分享： 堂食放寬至8人，大家又可以總動員去歎茶了。香港JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿，最近新推出一系列結合創新元素的點心美饌，無論是賣相或味道，都滿有新意。 手藝、經驗與穩定性是創製出好點心的關鍵。年輕有幹勁的萬豪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 今日 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 2022/05/14 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 2022/05/13 嘉里酒店全新點心 流心燒賣＋金魚餃 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 2022/05/11 La Table French Brasserie 推出法國五月美食薈 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 2022/05/10 鋒味同萌╳香腸星人研究所 多元宇宙美食藝術體驗 香港 日本 酒店 澳門 魚 中菜 薑 金鐘 點心 太古