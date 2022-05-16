萬豪金殿全新點心 創意十足

堂食放寬至8人，大家又可以總動員去歎茶了。香港JW萬豪酒店中菜廳萬豪金殿，最近新推出一系列結合創新元素的點心美饌，無論是賣相或味道，都滿有新意。

手藝、經驗與穩定性是創製出好點心的關鍵。年輕有幹勁的萬豪

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