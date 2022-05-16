企業招聘重技能 員工需自我增值

【本報訊】提升工作技能有助增加獲聘機會，市場經歷兩年多的疫情，企業對員工的技能需求也有重大轉變。據商業社交平台LinkedIn數據顯示，4成受訪的企業僱主會員，會優先考慮應徵者的工作技能作為聘用指標，

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