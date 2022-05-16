企業招聘重技能 員工需自我增值 行政人員版 2022/05/16 分享： 分享： 【本報訊】提升工作技能有助增加獲聘機會，市場經歷兩年多的疫情，企業對員工的技能需求也有重大轉變。據商業社交平台LinkedIn數據顯示，4成受訪的企業僱主會員，會優先考慮應徵者的工作技能作為聘用指標， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 2022/05/13 擁3技能奪職場優勢 變革思維加強創新 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 2022/05/12 企業拓人才庫4招 多元包容發揮潛力 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 2022/05/11 聘用學生7大好處 工作積極帶來新思維 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 2022/05/10 英60企4天工作試驗 提升幸福感留住人才 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 2022/05/06 蘋果混合工作新規定 惹員工反彈揚言辭職 自我增值 Linkedin