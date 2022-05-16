中國對美「各打各的」 外交博弈開新局

1947年，國共內戰正太戰役，解放軍包圍石家莊，因國軍「圍魏救趙」而兩難。毛澤東指示，部隊既已取得主動權，就不要被敵之動作迷惑，應先全力完成戰役，再選來援之敵薄弱部分主動殲之。「這是你打你的，我打我的（各打各的）政策，亦即完全主動作戰政策。」

「各打各的」核心就是揚長避短，爭取主動。毛澤東晚年總結一生戰爭經驗時更說：「打仗並沒有甚麼神秘，打得贏就打，打不贏就走，你打你的，我打我的。甚麼戰略戰術，說來說去，無非就是這四句話。」

這其實在打仗以外也適用。今天中美外交博弈，美國依杖西方在俄烏戰爭下團結聲勢，拉攏中國周邊國家；中國拆招就是「你打你的，我打我的」，看準美國對廣大發展中國家感召力不足之弱點，主動出擊。

亞太兩國政局上周出現新動向，牽動中美角力格局。小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）順利當選菲律賓總統，主張奉行溫和對華政策。菲作為美國條約盟國，理論上有美軍撑腰，因此若菲亦選擇理性看待南海爭議，對東南亞其他國家勢有示範作用，中國在此方向壓力有望紓減。

俄烏拉鋸趨穩 美重新聚焦亞洲

但另一邊廂，東北亞方向挑戰看來正在增大。南韓新總統尹錫悅就職，傾向與美靠攏，選前更不怕得罪中方，揚言要讓美軍擴大在韓部署薩德，並使韓加入美日澳印四方機制，而韓早前已成為首個加入北約網絡防禦中心的亞洲國家。地緣以外，韓芯片產業鏈亦可能加快分流美國，加上兩國有意聯手研究6G技術，美國對華科技卡脖子恐怕更緊。

亞太形勢還出現更深層變化。隨住俄烏拉鋸相對穩定下來，美國開始轉為展示沒有忘記「印太」，一邊鞏固與日韓兩個西化亞洲國家關係，另一邊借西方陣營團結反俄，向非西方推銷「世界對中俄」論述，嘗試驅使各國選邊站。

拜登上周主持「美國-東盟特別峰會」，除了談到俄烏戰爭和海事安全等議題，還重點宣傳「印太經濟框架」，爭取以數字貿易和綠色減碳標準等，傳統貿易協定以外的渠道，擴大美國的亞洲經濟角色。拜登本周則會展開上任後首次東亞行程，先後訪問南韓及日本，下周初在日參加美日澳印四方峰會。至於國務卿布林肯那篇因為確診新冠而押後的對華政策演講，估計也沒甚麼好話，會表明美國繼續視中國而非俄羅斯為最大對手。

不過，這場外交大仗，美國打美國的，中國打中國的，而且放長綫釣大魚，不受個別國家選舉政治、領導層一時變動影響。

京爭取發展中國家 防受美孤立

本欄近月已多次談到，美國為首一些西方國家，專門將矛頭指向中國友俄，嘗試硬銷「世界對中俄」，實際上只赤裸裸暴露了他們的虛偽和雙重標準。至今拒絕反俄的遠不只中國，還有印度，以至幾乎所有亞非拉國家（西方以外僅日韓、新加坡制裁俄羅斯）。故今天並非世界對中俄，而是西方白人陣營在對抗非西方、非白人和發展中國家。

中國不單是這陣營一員，比美國清楚得多美方嘗試拉攏的非西方國家之心，而且還是體量最大、角色最重一員，能為非西方陣營所做的潛在貢獻無可比擬。故中方其實掌有一定主動，關鍵是保持戰略定力，不受美方動作迷惑，繼續「我打我的」，做好對廣大發展中國家工作，就能瓦解美國孤立中國圖謀。

事實上，俄烏局部戰爭受西方放大，人類正面臨從應對氣候變化、消除貧困等全球議題分心，甚至錯失自救最後機會之虞，這對發展中國家危害尤其巨大。此時中國更需要團結非西方反對冷戰思維，其他非西方國家亦更需要中國發揮重要作用。

率眾應對全球挑戰 填西方真空

中國與60多國上周舉行「全球發展倡議之友小組」高級別視像會議，討論推進國家主席習近平去年在聯合國提出，堅持發展優先、以人民為中心、普惠包容、創新驅動、與自然和諧共生、行動導向的全球發展倡議。國務委員兼外長王毅在會上提出，重振落實聯合國2030年議程，這是克服當前能源、糧食等諸多挑戰必由之路，並強調要提高新興市場、發展中國家代表性和發言權，加快完善全球治理體系。

中國也在重點鞏固與東南亞關係，反對域外力量製造對抗。王毅早前與東盟今年主席國柬埔寨外相視像會晤，形容中國、柬埔寨、印尼及泰國今年會先後主辦金磚國家峰會、東亞合作領導人系列會議、G20峰會及亞太經合組織會議，全球治理進入「亞洲時刻」，世界當下應更多傾聽亞洲聲音，尊重亞洲立場，借鑒亞洲智慧。

美國拉攏部分國家維護西方私利，中國則着力多數國家最關心的全球議題，各打各的。

▲ 中國只要保持戰略定力，繼續「我打我的」，就能瓦解美國孤立中國圖謀。圖為今年3月國家主席習近平（右）與美國總統拜登（左）視像會面。（新華社資料圖片）