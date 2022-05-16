政府引KPI制度 3大成敗關鍵

下屆特區政府主打「做成事」，而具體手法是於政綱表明會在上任首百日內，為指定工作訂立「關鍵績效指標」，也就是Key Performance Indicators，簡稱KPI。關鍵是單以KPI來衡功量值，往往會因為過度側重一至兩個範疇，繼而衍生出長綫的結構性問題，故近年不同機構訂定關鍵績效指標時，大多用上企管專家Robert Kaplan和David Norton提出的「平衡計分卡（Balanced Scorecard）」框架，方能達到量度KPI之真正效果。本文嘗試從這點出發，探索並分析當特區政府引入KPI制度時，不可不察的3大成敗關鍵。

關鍵政策成果 量化有難度

第一，我們必須明白，至今仍有許多專家和學者，不認同以關鍵績效指標衡量政府的工作。箇中主要原因，是企業使用KPI作決策時，總有較清晰的賺蝕（profit and loss）概念：不是關鍵顧客（key customers）的話，企業不單「可以」更「應該」放棄。

然而，從政府角度，很多政策必須顧及所有階層，最顯淺之近例就是抗疫隔離設施--反而私家醫院卻有權選擇不接收有新冠肺炎病徵之患者，因商業邏輯而把問題推向公營醫療體系。

與上述有關的另一難題，乃是如何就「時限指標」作取捨。例如英國和美國的地方政府近期均有案例，在設立政府熱綫時，由於以接聽多少電話作為KPI，結果接綫生變成以「盡快令對方掛上電話」為目標：因為解答得不徹底，方有更多查詢電話可以跟進。

固然，以「通電話限時5分鐘」或「令查詢者滿意」為KPI，也可以產生很大問題：不難想像，前者會令每個電話聚焦單一查詢，後者則會令每個電話談很久，加大人手壓力；相反，企業倒可純粹以查詢會否帶來生意來衡量，故接綫生的目標也清晰得多。

此外，哪些政策才算key，而即使極為關鍵的政策，其成果能否量化，也是重點問題。訂定KPI有所謂「SMART原則」，即「夠具體（Specific：用特定指標作量度基準）」、「能衡量（Measurable：以數據呈現）」、「可達標（Attainable：目標不太高才可實現）」、「具關連（Relevant：與機構策略目標相關）」、「有時限（Time-bound：須於指定時間內完成）」。

例如「維護國家安全」，肯定是香港作為特區之關鍵政策，理論上必須訂立KPI，否則便看似不夠重視；可是維護國安的performance該如何衡量？假如緝拿到更多疑犯，到底是更安全還是更不安全？如何計算防患於未然的績效？怎樣向公眾解釋？遑論在國安層面，大部分資料屬國家機密，也許根本無從衡量績效。

港財務穩健 宜用「平衡計分卡」

第二，正因為不是所有政策皆可具體量化，加上政治環境急速轉變，所以有公共行政專家認為，公營機構應該使用「平衡計分卡」框架監控KPI--「平衡計分卡」的核心思想，是了解企業營運和發展狀況不能只看財務報表，而繫於同時量度4方面的績效：財務、顧客、內部流程、學習及成長。簡言之，前兩者關心的是股東和客戶對機構的觀感印象，後兩者則專注公司內部硬件和軟件能否互相配合並追上時代，從而各方面也沒有出現短板，阻礙企業達成策略目標。

以「平衡計分卡」框架監控政府部門的KPI，約15年前開始在西方國家普及起來，當中主要調整了企業計分卡中的財務狀況，轉為「稅務及公共收入與開支」，還有顧客變成「持份者」；至於應用層面一般都是從審計角度出發，多聚焦個別部門而非整個政府。

特區引入KPI制度時，使用「平衡計分卡」框架是合適的，因為香港的公共財政狀況較許多其他地方穩健，因此更需要看重財務以外，各類持份者的觀感，以至政府內部的軟硬件如何配合。

不過當中巨大挑戰，在於政府內部能否真正擁抱「數據文化（data culture）」，即每個步驟收集數據後，有時間妥善整合和分析資料，同時又不拖慢目前做事的速度；另一難題在於有沒有必要「公平地」叫政府上下所有單位也有KPI，還是針對重點政策範疇，而先由某幾個部門開始實行，待熟習運作並見成效之後，才按情況加進其他單位。

第三，留意訂定績效指標的標準，往往是根據所謂「行業標準（industry standard）」作出比較；尤其在商業世界，縱使希望精益求精，但更重要的是比同行競爭對手做得好一點，便暫時足夠。問題在於：香港作為特區，公共行政KPI的「參考框架（frame of reference）」又應當如何設定？

首先，一國兩制是歷史創舉，特區的行政體制與法制不單與內地城市不同，亦與全球各大城市不一樣；事實上，香港特首所擁有的公權力，比起紐約或倫敦市長還要高（固然亦正因如此，局限也就更多）。例如，盡管許多網紅經常吵吵鬧鬧，可是平情而論，直接比較深圳、上海、紐約、倫敦封城的績效，還要與香港沒有封城比較，遑論在港人「輸打贏要」的文化之下，對特區如何訂定政策KPI的意義不大。

衡量達標否 實際操作難度高

因此，政府各部門該用甚麼標準（內地城市？國際都會？商界大企業？）來劃綫，以衡量自己是否達標，實際操作的難度極高--令人擔心的是，一旦訂了KPI而將來不達標，最後反過來變成各單位的「尋找藉口表演大賽」，說比較標準設定不當。

其次，進入大數據年代，上報與公布KPI的周期，最長也只可是一星期，而一般標準是當天，甚至即時或實時滙報，從而讓管理層迅速作出反應。不過，根據特區政府高層過去25年的運作模式，大多數情況也是回應傳媒和輿論反應優先，能否揭開新一章，重點關注KPI問題，將是新制度成敗關鍵--因為就算所有部門能夠即時全面收集及整理數據，但只要在上位者見KPI有所偏差，卻未能迅速調整政策，位處執行崗位的官僚便很容易覺得一切的「大龍鳳」都是枉然。

▲ 作者認為，下屆特區政府重點關注KPI問題，將是新制度成敗關鍵。（資料圖片）