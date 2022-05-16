提升電子支付剛需與黏性

早前曾分享，一場疫情促進了香港科技應用的普及，其中政府的電子消費券政策可謂規模最大、力度最強，以肉眼可見的速度，我們看到幾大電子支付工具普及到香港的各個角落，即使是最保守的商家，也選擇「現金＋八達通」、「現金＋支付寶」或微信支付的收款方式。很快PayMe和BoCPay也將可供市民選擇，可見電子支付工具的推廣普及已初見成效。

推廣優惠過後 使用次數大減

政府數百億元資金投入，轟轟烈烈地炒熱市場後，電子支付能否繼續蓬勃發展？這個問題值得商榷。我是一個IT從業者，也是電子支付的深度用戶，香港近幾年出現的虛擬銀行、電子支付工具，我都開設了帳號在使用，Za、Mox、天星、liviBank我都曾使用，為甚麼？還不是為了推廣優惠！安裝liviBank是因為惠康有回贈、BoCPay去年也與百佳合作大力拓展、PayMe早前和麥當勞合作的支付優惠，我也沒有錯過。

可是，當這一切優惠結束，我毫無意外地回歸信用卡付款，那些支付工具很少再用。為甚麼會這樣？

首先，這些電子支付的產品設計很港式，就是「號稱」重視安全，一段時間不用，總是讓你登入再登入、輸入再輸入，交互操作體驗不佳。相比信用卡，現在非大額支付連簽單步驟都取消了，拍卡即付，像八達通一樣快捷；再看看支付寶，如此重數據的工具，一鍵一掃即付，多少年我都沒有再被要求登入帳號，登入密碼都不記得了，也不見得有甚麼不安全，沒有損失過一分錢。

再者，信用卡的積分回贈及優惠機制很成熟，以最常用的超市消費為例，幾乎所有的連鎖超市都有長期合作的折扣信用卡，提供2%至8%不等的回贈優惠；至於其他方方面面的消費，都可以找到不同銀行發行的信用卡優惠，培養消費者的忠誠度。

在我個人使用中，唯一可以與信用卡競爭的是支付寶香港，每3日3次支付，可以兌換多個常用商家的折扣券，因此在小額支付，如午餐支付等，我會首選支付寶香港。

後疫情時代 瞄準非本地消費者

最後，是本土化與平台化的挑戰。香港雖然市場小，但銀行發行信用卡除了本地市場，還有海外市場和全球網絡支付的市場空間，因此願意大力投入；但本港電子支付卻幾乎不可能進行海外市場拓展，網絡支付也僅限於本地網絡平台，諸多電子支付工具只能去搶本地綫下零售的市場份額，但這個市場說大也不夠大，如果不是政府數百億元消費券的投入，恐怕有些支付工具難以競爭存活。

進入後疫情時代，隨着未來口岸通關後，非本地消費者回到香港，加上面向全球用戶和市場的網絡交易蓬勃發展，本地電子支付除了盯着本地消費者的口袋，更應該全力優化產品，開放網絡支付接口，讓產品更具剛需與黏性，有能力參與更廣泛市場的競爭和拓展，讓全香港、全中國、全世界的人都來「Pay Me」！

▲ 作者認為，本地電子支付應全力優化產品，開放網絡支付接口，讓產品更具剛需與黏性。（資料圖片）