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首款量產電動車 豐田僅限作租賃

行政人員版 2022/05/16

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豐田（TOYOTA）日前推出首款量產電動車bZ4X，但就僅用於租賃，豐田指出，這策略將有助於緩解司機對電池壽命和轉售價值的擔憂。

豐田會與客戶協議在首4年以3.9萬美元（約30.6萬港元）的價格租賃

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欄名 : 科技新知

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電動車 豐田 美元

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