首款量產電動車 豐田僅限作租賃

豐田（TOYOTA）日前推出首款量產電動車bZ4X，但就僅用於租賃，豐田指出，這策略將有助於緩解司機對電池壽命和轉售價值的擔憂。

豐田會與客戶協議在首4年以3.9萬美元（約30.6萬港元）的價格租賃

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