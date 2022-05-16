首款量產電動車 豐田僅限作租賃 行政人員版 2022/05/16 分享： 分享： 豐田（TOYOTA）日前推出首款量產電動車bZ4X，但就僅用於租賃，豐田指出，這策略將有助於緩解司機對電池壽命和轉售價值的擔憂。 豐田會與客戶協議在首4年以3.9萬美元（約30.6萬港元）的價格租賃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 今日 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 2022/05/13 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 2022/05/13 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 2022/05/12 Intel新AI芯片Gaudy 2 圖奪Nvidia市場份額 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 2022/05/12 iPod時代快終結 iPod touch售完即止 電動車 豐田 美元