蘋果下月WWDC 開放部分現場活動

蘋果（Apple）將於6月6至10日以網上形式舉辦年度全球開發者大會（WWDC）。近日蘋果推出特別待遇，將會開放部分現場活動，並透過抽籤方式決定開發者入場名單。

據外媒《9to5Mac》報道，是次

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