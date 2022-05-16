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京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗

中國版 2022/05/16

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內地新增逾1,700宗本土病例，上海佔大多數，北京上周六下午3時至昨日下午3時再有55宗。已故中共領導人鄧小平的家鄉四川廣安單日突增逾200宗，當地近乎全面「封城」，途經的汽車亦要嚴格檢查。

廣安幾近封

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