京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 內地新增逾1,700宗本土病例，上海佔大多數，北京上周六下午3時至昨日下午3時再有55宗。已故中共領導人鄧小平的家鄉四川廣安單日突增逾200宗，當地近乎全面「封城」，途經的汽車亦要嚴格檢查。 廣安幾近封 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 今日 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 01:00 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 服務 行業 北京 交通 上海 汽車 巴士 的士 遼寧 四川省