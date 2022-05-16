滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 上海浦東一小區大量撤會釋出致癌物質的消毒藥片，導致多名居民出現喉痛、刺眼、嘔吐等不適症狀。事件曝光後，鎮政府連夜致歉，承認消毒措施不夠科學。 出現喉痛嘔吐 鎮政府致歉 一則「北蔡南新六村亂撒消毒片」的消息 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 今日 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 01:00 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 疫情 傳染病 上海 媒體 微博 污染 災難 致癌物 新冠肺炎疫情