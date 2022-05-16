滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適

上海浦東一小區大量撤會釋出致癌物質的消毒藥片，導致多名居民出現喉痛、刺眼、嘔吐等不適症狀。事件曝光後，鎮政府連夜致歉，承認消毒措施不夠科學。

出現喉痛嘔吐 鎮政府致歉

一則「北蔡南新六村亂撒消毒片」的消息

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