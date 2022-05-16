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台新症6.8萬宗新高 今開放第4針

中國版 2022/05/16

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台灣新冠肺炎疫情持續，周日（15日）新增68,732宗本土病例，再創單日新高，也是連續第4日錄得超過6萬宗感染；另有19人染疫病逝。當局宣布，今日起開放3類人士接種第4劑新冠疫苗，預計有400萬人符合

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