台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 台灣新冠肺炎疫情持續，周日（15日）新增68,732宗本土病例，再創單日新高，也是連續第4日錄得超過6萬宗感染；另有19人染疫病逝。當局宣布，今日起開放3類人士接種第4劑新冠疫苗，預計有400萬人符合 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 今日 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 疫情 新冠肺炎疫情 疫苗 台灣 台北 快速測試