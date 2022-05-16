核酸檢測員日薪2300 仍請人難 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 內地推進核酸檢測常態化，國務院聯防聯控機制本月初也提出，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。核酸採樣員隨即成為搶手行業，據報從業者日薪最高達到2,000元（人民幣，下同），折合約港幣2,312元， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 今日 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 中國 人民幣 行業 北京 深圳 上海 人口 武漢 廣告 廣告