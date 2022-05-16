李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 2022年清華五道口首席經濟學家論壇於14日召開，「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。其中，清華大學教授李稻葵表示，疫情下要保消費，建議用特斯拉（Tesla）、上汽交的稅，直接對上海貧窮家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 疫情 經濟 人民幣 北京 上海 Tesla 清華大學