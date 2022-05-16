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李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人

中國版 2022/05/16

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2022年清華五道口首席經濟學家論壇於14日召開，「內需」、「促進消費」成為經濟學家熱議的關鍵詞。其中，清華大學教授李稻葵表示，疫情下要保消費，建議用特斯拉（Tesla）、上汽交的稅，直接對上海貧窮家

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