中國6場大型賽事 防疫延期或停辦

在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。這些賽事包括延期的杭州亞運、成都世大運、乒乓球世錦賽，以及放棄主辦的東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞洲盃足球賽共6大項。

杭州亞運 成都世大運

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