中國6場大型賽事 防疫延期或停辦 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 在動態清零防疫下，中國今明兩年主辦的大型體育賽事相繼延期或放棄。這些賽事包括延期的杭州亞運、成都世大運、乒乓球世錦賽，以及放棄主辦的東亞盃足球賽、汕頭亞青運及亞洲盃足球賽共6大項。 杭州亞運 成都世大運 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 你可能感興趣 滬今分段復商復工 小區解除靜默 今日 01:00 滬今分段復商復工 小區解除靜默 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 疫情 中國 日本 北京 大學 運動 亞洲 足球 運動 杭州