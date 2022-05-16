滬今分段復商復工 小區解除靜默 官方：穩外企發展預期 部分航班恢復 中國版 2022/05/16 分享： 分享： 上海離全面解封再近一步，今日（16日）開始分階段推動復商復市復工、小區陸續解除「靜默」狀態，食肆恢復外賣，理髮店錯峰限流，農貿市場逐步重開。市政府稱，將主動爭取理解支持，穩定當地外資企業的發展預期，並 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 今日 核酸檢測員日薪2300 仍請人難 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 今日 李稻葵：疫下保消費 籲Tesla稅金發給滬窮人 你可能感興趣 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 今日 01:00 京添55感染 鄧小平故鄉突增200宗 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 今日 01:00 滬小區撒含致癌物消毒藥 居民不適 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 今日 01:00 台新症6.8萬宗新高 今開放第4針 疫情 服務 餐飲 上海 外賣 運輸 超市 便利店 貿易 新冠肺炎疫情