上海離全面解封再近一步，今日（16日）開始分階段推動復商復市復工、小區陸續解除「靜默」狀態，食肆恢復外賣，理髮店錯峰限流，農貿市場逐步重開。市政府稱，將主動爭取理解支持，穩定當地外資企業的發展預期，並

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