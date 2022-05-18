可持續發展對地球生態息息相關，蘇黎世保險集團（蘇黎世）身為全球領先的多險種保險公司，致力在營運上融合可持續發展概念，並集中於三個重要的議題，包括應對氣候變化、推動智能化社會，以及關懷員工及社區，希望以企業的影響力為地球帶來裨益，亦為履行環境、社會及管治（ESG）的一個環節。

減碳與提倡生物多樣性

為應對全球氣候變化，蘇黎世是全球第一間簽署「1.5°C商業目標項目」承諾的保險公司，以各種可行的營運或投資方式，目標於2030年實現營運淨零排放。此外，蘇黎世身為「淨零資產所有者聯盟」的創辦成員，亦肩負推廣負責任投資的重任。蘇黎世於創效投資已投放超過50億美元，並已承諾將投資組合集中於零碳排放的行業或營運模式，在2025年之前，減少25%投資在與碳濃度有關的上市公司股票及企業債券（註一）。作為集團轄下機構的蘇黎世香港，現時亦聘請了已經簽署負責任投資原則（Principles for Responsible Investment）的資產經理主管投資組合。

在2020 年，蘇黎世與巴西的非牟行組織Instituto Terra合作，於巴西東部的大西洋沿岸森林推行「蘇黎世森林計劃」，該森林覆蓋700公頃土地，目標在8年內投下100萬粒植物種子、培養120個原生品種樹木，令該區達至自我供給平衡和恢復生物多樣性。

蘇黎世希望以身作則，鼓勵同業，甚至更多企業，訂下可持續發展目標，造福客戶、社會以及整個地球。

社會智能化 提升效率且減碳

社會正經歷數碼化轉型，智能科技已改變人類的日常生活，以智能手機為例，現時幾乎每人手執一部，由處理個人事務、工作以至消費娛樂，無所不包，但網絡安全風險亦隨著網絡流量提升而增加。蘇黎世早於2019年推出全球數據承諾，承諾保護客戶的個人數據，絕不共享私隱，更不會以客戶資料為商品作任何買賣，一切數據以只用於內部分析以不斷改善客戶體驗。蘇黎世亦會繼續透過各種風險管理措施，完善保險計劃來提升網絡安全水平。

數碼轉型也使工作模式出現重大變化。蘇黎世香港早於10年前已推出首個手機應用程式，對業務伙伴的數碼化支援更是業界領先，近年，我們積極把客戶服務數碼化，包括客戶查詢、投保特定產品、繳付保費、理賠服務以至更改投資選項等，均可透過網上平台辦理，提升服務效率之餘，更高興的是提高了客戶滿意度。數碼化亦成功令我們減少用紙，截至2022年4月，蘇黎世香港的紙張用量較去年同期大幅減少43%。

除了減少用紙，智能化工作模式使視像通訊軟件得以廣泛使用，有助減少面對面跨境會議，而蘇黎世香港亦已承諾在2022年底前減少航空商務旅遊達70%，另外亦將在2025年前100%取締內燃機車輛（註一），大幅減少使用交通工具所製造的碳排放量。

關懷員工及社區福祉

員工是公司最珍貴的資產。蘇黎世香港一直重視員工的可持續發展，故此會因應社會轉變而提供最合時宜的培訓，內容着重員工身心發展和技能提升，亦為員工需要而提供彈性的工作方案，如靈活上班時間、遙距工作等。我們亦已於今年提升員工福利，包括增加年假、生日假及義工假等的日數，更利用手機應用程式讓員工參與遙距身心靈活動，讓員工於工作與作息之間取得更好的平衡。

在辦公室以外，蘇黎世香港也深明「取之社會，用之社會」的道理，關懷弱勢社群、促進社會進步，是大家的責任。蘇黎世香港自2019年起便冠名贊助本地學界3人籃球賽，培訓年輕運動精英。另外，於第五波新冠疫情期間，蘇黎世香港向博愛醫院捐贈愛心防疫物資、透過實體及網上義工活動連結社會、鼓勵大家注意身心靈健康，在困難時期為社區給予關懷。

我們承諾會持之以恆達成更遠大的目標，蘇黎世上下深信，我們為社會及大眾所付出的努力和所訂下的目標，將能聚沙成塔，最終能銳變為促進社會可持續發展的重要力量。

註一：以2019年作為比較基數。

撰文：蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂

（特約）