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解封後趨勢

副刊版 2022/05/17

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上海何時解封？傳得最廣的是六月初。叫做社會面清零，或基本清零也好，都是給到個交代，說清零已成功了，那就順勢解封。但肯定，重啟後的上海，以至人們的想法都會不一樣。這是上海解封後（並非疫後，看來這疫情狀態將持續一陣）的一些預測。

疫後具體生活方式的轉變：市民將會就房產地點、地區及房型格式重新思考。是否不再住在市中心？搬到近郊空間較大、擁院子的小區？離開一些在今次疫情中管理及物資較差的區域？

經此一疫，家中糧食或物資儲備會隨時都充足一些，應急用品也要採購下來。汽車市道會旺起來，家庭會避開採用公共交通，傾向自駕。

九○後和○○後現在情緒極大，那「我們是最後一代」的說法（即不願生育）不知是氣話還是講真，但起碼短期內確會導致結婚及生育數字下滑。另一種呼聲是去國。說實在，這個也只能理解為情緒氣話，因為認識及聽聞到的決定移民的人，不少其實都是本身已有國際關係的，可說是隨時可走的回流人士。若年輕夫婦現在才申請，怕沒能走得那麼快。而且，以過往經驗，市面一旦回復正常，大家好快又把這經歷淡忘。

真正的問題在經濟和就業上，近二十年來，以創業為理想的就業大潮會被打斷，尤其是新一代，可能更願回歸到企業單位或鐵飯碗，追求穩定每月領薪水。近三年疫情，好多大學生近乎沒有正常的校園生活，上課斷續，又不知不覺地畢業了。但出來面對的，是機會更少的職場社會。創業大志和實則計劃都減少，外國投資離場，原本的職場競爭更大，可能得投身自由職業。為了解決未來失業率高企的趨勢，現在統計時開闢了又一新名詞，叫他們作「靈活就業」，不計算在失業數字中。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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