一個領袖,不僅個人要有做領袖的基本條件和料子,其班底的水平也很重要。即使再好的領袖,若無優秀團隊輔助,只憑單打獨鬥,事加倍、功難料。若資質普通者坐上領袖位置,身邊更需要一班優秀人材去承托。資質普通而當上領袖,不打緊,古今中外大不乏人,最重要是自己知自己事,懂得任用優秀人材為自己達成使命。

現代管理之父Peter Drucker說過:「最優秀的領袖,就是讓比他/她優秀的人願意為其效勞。」此處有兩個重點:一、能找到比自己優秀的人;二、他們願意為自己效勞。人材每個地方都有,有些領袖/上司總能吸引優秀者盡心效力,反映其眼光、器量、格局遠大,所謂甚麼人吸甚麼人。

Peter Drucker也曾說過,每個領袖的班子需要有四類人:Thought Man(懂思考的人:懂分析、判斷、問關鍵問題、能超越一般想法的人)、Action Man(精準行動的人:能預先把執行行動的每一步驟周詳地計劃和統籌,不會到執行時錯漏百出)、People Man(擅長處理人事關係、令人感到親和力的人)和Front Man(擅長面對公眾/持份者的人)。

最差的組合,當然是平庸之人坐在最高位置,下面又一班岩巉雜牌軍:要人思考時,就只度出屎蹺;要人執行時,就做到甩甩漏漏;要面對公眾時,一枝健筆都無……領袖與其班子的質素,是吸引力法則,亦是相輔相成的。

領導學暢銷作家John Maxwell有句名言:「A vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team」,因此,選賢任能是最重要的一環,若領袖手上只得一班雜牌卡啦蘇,即使有更宏大的遠景、更美好的夢想,都會在現實中淪為噩夢。