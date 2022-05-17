一個領袖，不僅個人要有做領袖的基本條件和料子，其班底的水平也很重要。即使再好的領袖，若無優秀團隊輔助，只憑單打獨鬥，事加倍、功難料。若資質普通者坐上領袖位置，身邊更需要一班優秀人材去承托。資質普通而當上領袖，不打緊，古今中外大不乏人，最重要是自己知自己事，懂得任用優秀人材為自己達成使命。

現代管理之父Peter Drucker說過：「最優秀的領袖，就是讓比他／她優秀的人願意為其效勞。」此處有兩個重點：一、能找到比自己優秀的人；二、他們願意為自己效勞。人材每個地方都有，有些領袖／上司總能吸引優秀者盡心效力，反映其眼光、器量、格局遠大，所謂甚麼人吸甚麼人。

Peter Drucker也曾說過，每個領袖的班子需要有四類人：Thought Man（懂思考的人：懂分析、判斷、問關鍵問題、能超越一般想法的人）、Action Man（精準行動的人：能預先把執行行動的每一步驟周詳地計劃和統籌，不會到執行時錯漏百出）、People Man（擅長處理人事關係、令人感到親和力的人）和Front Man（擅長面對公眾／持份者的人）。

最差的組合，當然是平庸之人坐在最高位置，下面又一班岩巉雜牌軍：要人思考時，就只度出屎蹺；要人執行時，就做到甩甩漏漏；要面對公眾時，一枝健筆都無……領袖與其班子的質素，是吸引力法則，亦是相輔相成的。

領導學暢銷作家John Maxwell有句名言：「A vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team」，因此，選賢任能是最重要的一環，若領袖手上只得一班雜牌卡啦蘇，即使有更宏大的遠景、更美好的夢想，都會在現實中淪為噩夢。