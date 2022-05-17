加息浪潮下 重啟經濟更重要

繼3月加息0.25厘後，美國聯邦儲備局（美聯儲）在本月6日再度上調基準利率0.5厘，是2000年以來最大幅度的單次加息。隨着美聯儲加息，本港金融管理局隨即上調基本利率至1.25厘。

多間本地大型銀行未有跟隨上調「最優惠利率」，但由於97%的本港業主都採用與銀行同業拆息掛鈎的利率承造住宅樓宇按揭（俗稱「H按」），一旦港元拆息上升，供樓成本亦會增加。趁着這個機會，筆者希望聚焦分析一下樓宇按揭利率的相關問題。

港樓按利率 早跌穿2%

根據經絡按揭轉介每月公布的「經絡按揭息率指數」，本港的樓按利率在過去10年，絕大部分時間都在2.5%以下；踏入2020年下半年更是拾級而下，跌穿2%關口，近月一直都在1.5%至1.7%的水平徘徊。

不過，要分析利率對供樓人士的實際影響，我們還要結合樓價、按揭成數、貸款年期等一併考慮。在這方面，金管局每月都有公布《住宅按揭統計調查結果》，及時反映每月本港銀行新造樓按的相關情況。筆者整理了2000年以來的數字，根據每個月的平均樓按貸款額、平均貸款年期、平均按揭成數等，計算出平均的每月供款金額。

業主供款 還本金佔多

基於上述估算的新造樓按平均每月供款，於今年2月為每月1.9萬元（港幣，下同），比2000年全年平均的1.3萬元高約一半，而期內整體私樓樓價已上升了3.4倍。這當然是歸因於相比現時的不足2%，樓按息率在2000年高見7%以上。

事實上，在2000年約1.3萬元的每月供款中，約9,000元都是利息支出，佔還款額7成以上；相比之下，今天的情況幾乎是完全「調轉」，1.9萬元的每月供款中，只有約7,000元是利息（見圖）。換言之，只要樓價不升不跌，業主的供款其實有約1.2萬元是在歸還本金，亦可以看成是家庭長遠儲蓄的一部分。

我們可透過一些簡單的運算，演示加息的影響。根據金管局最新數據，過去一年平均新造樓按貸款額為500萬元，而平均按揭成數則是55%，換言之相關平均樓價約為900萬元。在「樓價需要調整，以緩衝加息帶來的供樓金額上升」的前提下，表一列出上述參數下，每月供款額在不同利率、以及不同樓價水平的變化；表二則以2021年私樓家庭每月入息中位數平均3.7萬元為基礎，計算出相應的供款佔家庭收入比例。

現時的供款佔家庭收入比例為51%，有關數字在1998至99年曾高見70%以上，當時正值亞洲金融風暴，本港樓價由高位最多大跌近7成，因此這個數字沒有太大參考價值；而在比較「正常」的時間，例如自2006年起，有關數字未曾高於55%。

倘收入回升 加息影響微

以「不高於55%」為一標桿，若樓價由現水平調整約8%至840萬元，則可抵銷樓按利率由現水平升至最高2.5%的影響，供款佔家庭收入比例仍不會超過55%；若樓價下調10%，則可抵銷加息至3%的影響（見表二）。

值得指出的是，對上一次樓按利率較長時間維持在2.5%，已經是近10年之前；至於3%更是近15年前。

穩疫情促通關 真正關鍵

再者，要抵銷加息的影響，除了樓價下調，市民收入的增長也十分關鍵。若疫情終於完全受控，跨境經濟活動全面恢復，帶動本港的家庭收入增加，例如回升至2019年每月4萬元的水平，則就算樓價不調整、樓按利率上升至3%，供款佔收入比例仍會控制在55%以內（見表二括號內數字）。

總的來說，筆者不認為利率上升是現時本港樓市的最主要風險；相比之下，正如本欄之前分析本港「移民潮」時指出，香港如何穩控疫情、重新通關，保持並鞏固「超級聯繫人」和「中國南大門」的角色，才是真正關鍵。惟有如此，才能穩定企業繼續在港營商的信心，以至市民在此安居樂業的意慾。

適逢第6屆行政長官當選人早前正式產生，惟望新人事帶來新作風，也為本港帶來真正的新希望。

▲ 利率上升並非現時本港樓市的最主要風險，如何穩控疫情、重新通關，保持並鞏固「超級聯繫人」和「中國南大門」的角色，才是真正關鍵。（資料圖片）