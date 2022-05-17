港經濟首季收縮 面臨兩大風險

香港今年首季GDP按年下滑4%，面對第5波疫情，以及特區政府實行更加嚴格的防疫措施，本港經濟收縮其實在意料之中，消費、投資和對外貿易都面臨不小壓力。

由於Omicron變種新冠病毒擴散速度較快，加上特區政府希望盡快遏制疫情，因此在今年1月開始實行嚴格的社交距離措施。防疫政策收緊，對各行各業以至整體經濟產生了直接而廣泛的影響。據今年3月資料顯示，零售和休閒娛樂活動下降至疫情前水平的55%，居民消費信心受到影響；同期採購經理指數（PMI）跌至42，反映企業對擴大業務規模十分謹慎。

對經濟最明顯的影響，莫過於零售消費，今年2月按年下降15%，是自2020年8月以來跌幅最大的一次。

邊境管制嚴格 貿易流失

除了本地貿易下滑外，另一個影響是對外貿易。由於邊境管制嚴格，許多貿易已經從香港轉移到其他市場。內地與香港貿易今年3月按年下降16%，盡管可能與內地封城導致總體需求下降有關，但內地與其他主要市場的貿易，如日本、新加坡、韓國、台灣的貿易平均值，卻按年增長12%，反映香港的貿易正在流失。

不過，最近特區政府已經放寬人員流動限制，本港上月的流動性已經恢復至疫情前水平的75%。隨着特區政府分3個階段放寬措施，零售消費有望在第二季逐步改善；發放電子消費券和「保就業」計劃對於穩定家庭支出和就業都能起到積極作用。

內地經濟放緩 或波及本港

然而，香港未來仍然面臨兩個主要風險。首先，由於出入境管理始終比較嚴格，令香港在吸引全球投資和人才方面受到影響，尤其是相較於新加坡等國際競爭對手；第二，內地經濟放緩可能會影響到電子產品供應鏈和其他相關業務，進而波及香港經濟。

總體而言，隨着香港出行和社交的限制放寬，第二季經濟可能會有小幅反彈，如果防疫措施沒有再次收緊，經濟將持續回升；不過，邊境管制和內地的疫情發展仍會影響到香港。

除非本地政策加以調整，以及外在風險因素有進一步變化，否則我們認為政府的經濟預測略顯樂觀，我們仍維持今年GDP增長1%的預測。

▲ 隨着香港出行和社交的限制放寬，如防疫措施沒有再次收緊，經濟將持續回升。（資料圖片）