英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity

英皇娛樂本月初宣布進軍元宇宙，並為旗下藝人張敬軒建造首個虛擬社區Hinsland。昨再宣布進一步推廣其計劃，與張敬軒一同推出首個NFT HertzCity，而HertzCity則是Hinsland內的

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