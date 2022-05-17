英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 工商版 2022/05/17 分享： 分享： 英皇娛樂本月初宣布進軍元宇宙，並為旗下藝人張敬軒建造首個虛擬社區Hinsland。昨再宣布進一步推廣其計劃，與張敬軒一同推出首個NFT HertzCity，而HertzCity則是Hinsland內的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 今日 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架 2022/01/07 《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 2022/01/07 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 2022/01/06 翠華「快翠送」 外賣網擴客路 港停進口 越南丹麥禽類產品 2022/01/06 港停進口 越南丹麥禽類產品 商業 元宇宙 NFT 張敬軒 科技硬件 科技軟件