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麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E

工商版 2022/05/17

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麥拿侖（McLaren）是現今一級方程式賽車（Formula 1）車隊中，僅次於法拉利（Ferrari）、歷史第二悠久的車隊。麥拿侖日前宣布，透過收購去年賽季奪得第一的Mercedes-EQ

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欄名 : 商訊

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