應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 行政人員版 2022/05/17 分享： 分享： 串流平台Netflix出現近十多年來首次訂戶流失，收入增長也大幅放緩。為應對收入及訂戶量下滑，平台計劃進軍直播領域，並為單口相聲特別節目和其他內容，開發直播功能。 據外媒Deadline報道，直播功能可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 今日 AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 2022/05/16 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 2022/05/16 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 2022/05/13 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 2022/05/13 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 Netflix 商業 串流 Disney