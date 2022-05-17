應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域

串流平台Netflix出現近十多年來首次訂戶流失，收入增長也大幅放緩。為應對收入及訂戶量下滑，平台計劃進軍直播領域，並為單口相聲特別節目和其他內容，開發直播功能。

據外媒Deadline報道，直播功能可

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