AirPods等產品 蘋果料改USB-C接口 行政人員版 2022/05/17 分享： 分享： 有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤上周指出，蘋果（Apple）最快明年將iPhone的充電接口從Lightning改為USB-C，日前他進一步重申該說法，還表示蘋果會將其他 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 今日 應對收入訂戶跌 Netflix擬攻直播領域 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 2022/05/16 蘋果下月WWDC 開放部分現場活動 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 2022/05/16 首款量產電動車 豐田僅限作租賃 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 2022/05/13 微軟配件可自行調節 拉近殘疾者與科技距離 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 2022/05/13 歐盟擬議網絡法案 促科企刪兒童色情內容 商業 Apple AirPods 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 iPhone IT技術