滬3階段解封 冀6月全面復常 新症跌破千宗 下周重開地鐵公交 中國版 2022/05/17 分享： 分享： 上海定下為期約個半月、分三個階段的「解封時間表」，首階段昨日（16日）開始，集中恢復產業鏈供應鏈，並有序復商復市、重開部分交通工具，繼續縮小封控，最快6月初全面恢復正常生產生活。 當地新增本土病例數跌至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 衞健委：建永久方艙 15分鐘採樣圈 今日 衞健委：建永久方艙 15分鐘採樣圈 滬機場客量挫99% 民航局允助航企 今日 滬機場客量挫99% 民航局允助航企 穗多地全員核酸 荔灣區局部封控 今日 穗多地全員核酸 荔灣區局部封控 你可能感興趣 衞健委：建永久方艙 15分鐘採樣圈 今日 01:00 衞健委：建永久方艙 15分鐘採樣圈 滬機場客量挫99% 民航局允助航企 今日 01:00 滬機場客量挫99% 民航局允助航企 穗多地全員核酸 荔灣區局部封控 今日 01:00 穗多地全員核酸 荔灣區局部封控 疫情 新冠肺炎疫情 上海 超市