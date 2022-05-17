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滬3階段解封 冀6月全面復常

新症跌破千宗 下周重開地鐵公交

中國版 2022/05/17

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上海定下為期約個半月、分三個階段的「解封時間表」，首階段昨日（16日）開始，集中恢復產業鏈供應鏈，並有序復商復市、重開部分交通工具，繼續縮小封控，最快6月初全面恢復正常生產生活。

當地新增本土病例數跌至

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