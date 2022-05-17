7-Eleven限量瀛格拼布公仔 PEANUTS × FDMTL周三起換購

7-Eleven繼早前聯乘日本潮牌FDMTL及《花生漫畫PEANUTS》，推出8款型格日系穿搭包大受歡迎後，黛安收到風，7-Eleven即將推出3款限量版「PEANUTS x FDMTL瀛格拼布公仔」，包括花生漫畫嘅人氣角色Snoopy、Woodstock，同埋首度喺香港登場嘅日本大熱角色Olaf。經常戴住藍色帽嘅Olaf，唔止係Snoopy嘅兄弟，仲有圓碌碌身形同睡眼惺忪嘅表情，非常可愛。

呢批限量版公仔仲係用FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi選擇、品牌獨特嘅拼布同丹寧色系製成，每個都獨一無二。公仔約8吋高，底部穩固可直接放喺家居任何角落。另外，仲有「雙層冷暖保溫瓶」及「口罩收納套」可換購，配埋彩色拼布圖案設計及Snoopy圖案，製作得十分精緻。

今個星期三（18日）早上7點起，只要儲齊8張印花加$88，即可換購「瀛格拼布公仔」1個，仲可以自選款式；任何消費加$10則可換購「口罩收納套」1個；加$99更可換購Snoopy「雙層冷暖保溫瓶」1個。數量有限，換完即止，要換購就快手喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 口罩收納套

▲ 雙層冷暖保溫瓶