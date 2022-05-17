4款香腸樣本 相對低脂低鈉

想食得健康，消委會測試發現市面有4款香腸相對低脂低鈉，讓市民可以選擇。不過，消委會同時發現香腸包裝的營養標籤準確度有待改善，超過3成樣本的營養素含量，與標示值的差距，超出2成的規定容忍限，其中「佳之選

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