4款香腸樣本 相對低脂低鈉 港聞版 2022/05/17 分享： 分享： 想食得健康，消委會測試發現市面有4款香腸相對低脂低鈉，讓市民可以選擇。不過，消委會同時發現香腸包裝的營養標籤準確度有待改善，超過3成樣本的營養素含量，與標示值的差距，超出2成的規定容忍限，其中「佳之選 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 消費者訴訟基金 10年188宗申請 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 今日 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 你可能感興趣 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 01:00 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 01:00 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 01:00 消費者訴訟基金 10年188宗申請 消委會 脂肪 鈉