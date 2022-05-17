嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽

嬰幼兒時期是發育的重要階段，但攝取過多糖分會增加蛀牙和肥胖風險。消委會檢視市面上37款嬰幼兒小食，發現25款提供糖含量的樣本中，有5成的糖含量，竟達食物安全中心所訂的高糖標準，以小蛋酥（小饅頭）和乳酪

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