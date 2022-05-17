嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 港聞版 2022/05/17 分享： 分享： 嬰幼兒時期是發育的重要階段，但攝取過多糖分會增加蛀牙和肥胖風險。消委會檢視市面上37款嬰幼兒小食，發現25款提供糖含量的樣本中，有5成的糖含量，竟達食物安全中心所訂的高糖標準，以小蛋酥（小饅頭）和乳酪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 消費者訴訟基金 10年188宗申請 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 今日 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 你可能感興趣 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 01:00 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 01:00 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 01:00 消費者訴訟基金 10年188宗申請 消委會 食品 鈉 糖分