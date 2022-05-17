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消費者訴訟基金 10年188宗申請

港聞版 2022/05/17

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消費者訴訟基金截至今年首季，過去10年共接獲188宗申請，42宗須提供協助，涉及美容健身的個案有16宗，其次為家居裝修及金融行業等。絕大部分受助個案涉及服務合同，當中半數涉預繳款項；每宗個案牽涉消費金

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