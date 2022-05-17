消費者訴訟基金 10年188宗申請 港聞版 2022/05/17 分享： 分享： 消費者訴訟基金截至今年首季，過去10年共接獲188宗申請，42宗須提供協助，涉及美容健身的個案有16宗，其次為家居裝修及金融行業等。絕大部分受助個案涉及服務合同，當中半數涉預繳款項；每宗個案牽涉消費金 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 今日 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 你可能感興趣 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 01:00 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 01:00 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 01:00 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消委會 銀行