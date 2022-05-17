逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 港聞版 2022/05/17 分享： 分享： 消委會測試市面上50款沖洗式髮膜，發現逾8成樣本檢出香料致敏物質；其中「澳寶一分鐘焗油」樣本只獲兩星評分，敬陪末席，連同澳寶在內5個樣本驗出可致敏防腐劑，或使部分人皮膚痕癢甚至脫髮。 5款含可致敏防腐劑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 消費者訴訟基金 10年188宗申請 你可能感興趣 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 今日 01:00 3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 01:00 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 01:00 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消委會 過敏 頭髮護理 甲醛 皮膚痕癢 防腐劑