逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質

消委會測試市面上50款沖洗式髮膜，發現逾8成樣本檢出香料致敏物質；其中「澳寶一分鐘焗油」樣本只獲兩星評分，敬陪末席，連同澳寶在內5個樣本驗出可致敏防腐劑，或使部分人皮膚痕癢甚至脫髮。

5款含可致敏防腐劑

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