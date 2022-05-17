3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用 包括厨師牌御品皇 倡修例禁止 港聞版 2022/05/17 分享： 分享： 消委會測試市面30款香腸樣本，發現其中3款樣本含有內地及歐美禁用的獸藥代謝物，包括港人熱愛「厨師牌」雞肉腸及超市常見品牌「御品皇」蜜糖雞尾腸；可能導致動物關節軟骨退化，四肢變形。消委會已將測試結果轉交 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 消費者訴訟基金 10年188宗申請 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 今日 逾8成沖洗式髮膜 檢香料致敏物質 你可能感興趣 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 今日 01:00 4款香腸樣本 相對低脂低鈉 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 今日 01:00 嬰幼兒小食半數高糖 3成添加鹽 消費者訴訟基金 10年188宗申請 今日 01:00 消費者訴訟基金 10年188宗申請 超市 脂肪 黃鳳嫺 鈉