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3款香腸含獸藥代謝物 內地歐美禁用

包括厨師牌御品皇 倡修例禁止

港聞版 2022/05/17

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消委會測試市面30款香腸樣本，發現其中3款樣本含有內地及歐美禁用的獸藥代謝物，包括港人熱愛「厨師牌」雞肉腸及超市常見品牌「御品皇」蜜糖雞尾腸；可能導致動物關節軟骨退化，四肢變形。消委會已將測試結果轉交

...

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