李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼 中國版 2022/05/17 分享： 分享： 中國4月份主要經濟數據全綫走弱，凸顯上海等地疫情防控付出的巨大代價，在供應鏈尚未完全復常下，疫情衝擊料將延至5月，第二季經濟持續承壓。國務院總理李克強半個月內三度喊話「穩定經濟大盤」，更多刺激政策料出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 你可能感興趣 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 今日 01:00 內地4月工業零售固投數據 全遜預期 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 今日 01:00 商品房銷售額按年挫46.6% 12年最傷 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 今日 01:00 城鎮失業率升至6.1% 青年18.2%創新高 李克強 疫情 中國 貨幣政策 財政政策 國家統計局 MLF 逆回購 經濟數據表現 人民幣