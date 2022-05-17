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李克強再促穩經濟大盤 政策勢加碼

中國版 2022/05/17

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中國4月份主要經濟數據全綫走弱，凸顯上海等地疫情防控付出的巨大代價，在供應鏈尚未完全復常下，疫情衝擊料將延至5月，第二季經濟持續承壓。國務院總理李克強半個月內三度喊話「穩定經濟大盤」，更多刺激政策料出

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